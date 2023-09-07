豆菜麵是台南新營的傳統小吃，在地的市議員蔡育輝結合台南市青少年休閒活動推廣協會9日上午共同在民治議會舉辦「大胃王比賽」；蔡育輝強調，活動不收報名費，讓民眾吃免錢，前5名有精美獎品，另準備1200顆新營知名水煎包供大家品嚐。

蔡育輝7日偕台南市青少年休閒活動推展協會理事長沈耿熙宣傳本周末活動；蔡育輝說，豆菜麵是一種最經濟實惠的庶民美食，卻在美食之都－台南少被提及，讓他為豆菜麵業者大抱不平，所以才興起舉辦大胃王吃豆菜麵比賽的想法。

同樣在新營土生土長的沈耿熙也認同，遂決定一起來舉辦這項有意義的活動，希望共同將新營美食「豆菜麵」推廣出去，打開新營豆菜麵知名度，讓以後到新營旅遊的民眾，都不會忘記來品嚐這項庶民美食。

蔡育輝說，9日的大胃王比賽於早上8點半準時舉辦，第一名有價值1500元的獎品、第二名有價值1200元獎品、第三名有價值1000元獎品、第四名有價值800元獎品、第五名有值500元獎品；現場也同時有「公雞下蛋」趣味競賽，老少咸宜，歡迎參加。