我國現行4個月的義務役役期明年起恢復為1年，陸軍司令部參謀長陳建義中將今（7）日透露，明年入伍的志願役及義務役，入伍訓時都會訓練手榴彈實彈投擲，至於目前4個月役期的役男則無規畫投擲。而為滿足需求，國防部委託中科院生產MK2手榴彈的「引信」部分，以樽節國防預算使用。

國防部今召開例行記者會，說明今年國防知性之旅的新竹縣湖口營區開放部分。由於陸軍將斥資新台幣3億7200萬元委託中科院生產Mk2手榴彈，總數24萬枚，意即每枚採購價格為1550元，媒體詢問，有外界質疑，MK2手榴彈約在100年前被發明，為何現在還要花錢生產這類「古董手榴彈」，並排除外購？

陳建義指出，因應明年訓練政策，1年役期的義務役與志願役的新兵入伍訓練都要實施手榴彈實彈投擲，而為滿足需求，因此委託中科院生產MK2手榴彈的「引信」部分，以滿足實彈投擲及訓練的安全性，並非採購新的MK2手榴彈；至於向美國採購M67手榴彈，則是為了補充彈藥存量，「我們不會再去採購MK2手榴彈」。

陳建義說，成本和獲得期程是主要考量因素，當然必須要越快獲得，才能滿足戰備需求。他透露，目前成功嶺新兵訓練中心正實施新制8周的「強化入伍訓練」，明年也會針對入營的義務役、志願役人員，在入伍週期裡循序漸進地從基本動作、手榴彈爆炸原理諸元、安全規範來說明，並實施手榴彈投擲；至於現行的4個月軍事訓練役，則未納入相關規畫。

不過陸軍僅委託中科院更換現有MK2手榴彈的引信，每枚就要價1550元，價格比M67手榴彈國際平均成本更高，也讓媒體質疑，為何要花費近乎新彈的價格去翻修現有的彈體，中科院的報價究竟合不合理？

陳建義說，MK2手榴彈有現有庫存，雖已屆壽，但不能貿然地報廢掉相當數量，因為訓練上有需要。他強調，這跟採購有關，考量到未來彈藥量因分年籌補而獲得受限，加上手榴彈是比較傳統的彈藥，也需須預先列入未來戰時情況，所以由中科院承製引信，可培植產製能量。

軍備局獲管處副處長林文祈上校則稱，陸軍採購MK2手榴彈引信，由中科院產製沒有問題，國軍會依照整體需求做最有效益的規畫並落實相關的採購作業。面對媒體追問，我方有生產M67的能量，但選擇外購，是否因產能受到擠壓？他說，軍備局是做出長期縝密規劃，然後按照期程進行。

國防部發言人孫立方少將強調，基本上針對所有國防資源的整體運用，國防部一定會考量就有限資源來發揮最大的效益，所以軍種提出作戰需求後，國防部會考量軍工生產單位本身的產能、作業能量跟排序，整體考量後才下決定。