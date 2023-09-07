鄭男生前樂觀開朗還孝順，生前向鄭母抱怨被連長針對，令家屬認為是「集體謀殺」。（讀者提供／崔正綱高雄傳真）

海軍陸戰隊99旅23歲鄭姓中尉5日於營區榕樹下自戕，家屬表示鄭男在輕生前曾抱怨被連長等軍中長官針對，認為鄭男被「集體謀殺」。今日遺體複驗，家屬出面控訴當天早上地面泥濘，但鄭男當下衣物、鞋子乾淨沒有泥濘，連手指也很乾淨，不像有爬樹的痕跡，並稱想拍樹枝也被軍方攔下阻擋，淚崩無法接受，並呼籲營區知情人士站出來，避免憾事持續發生。

回顧案發，5日清晨6時許，海軍陸戰隊99旅子儀營區部隊集合時，卻遲遲未見鄭男，隨後官兵在營區內四處尋找，最後在軍舍旁榕樹下，找到已死亡的鄭男；鄭男經過初步相驗，死因是窒息死亡。

鄭男家屬當天得知噩耗後，火速趕往營區現場，並在受訪時指出，鄭男在輕生前曾抱怨被連長等長官針對、逼迫，質疑鄭男死是營區「集體謀殺」，認為有疑點，要求遺體複驗，釐清確切死因，今日上午復驗，家屬在市議員陳玫娟陪同下，陳述許多疑點。

鄭男阿姨表示，法醫高大成在網路上有提出繩結皮屑殘留、頸部勒痕樣態、體內是否有殘留物3點，希望檢察官、相關單位參考；對於軍方當天破壞現場，家屬還是非常在意，認為不應該破壞現場。

阿姨指出，鄭母昨天擁抱鄭男遺體時，鄭男身上非常乾淨，前幾天颱風過境下大雨，那天早上6時地都是溼的滿是泥濘，那為什麼鄭男爬樹上去，鞋子都是乾乾淨淨一點泥濘都沒有？鄭男是怎麼爬上去了，不符合常理，請軍方向社會大眾做說明。

阿姨說，榕樹高逾4米，當時現場要求軍方請很會爬樹的人示範，鄭男究竟是怎麼爬上去的？上去下來都會那麼乾淨，但軍方當下未示範，只帶家屬去拍樹枝，更離譜的是，還烏龍講錯樹枝，跟爸爸講這隻、跟哥哥講別枝，態度相當草率。

最後阿姨說，孩子輕生前，還跟媽媽說，周五休假要帶女友去看阿公阿嬤一起慶生，完全沒有輕生的意圖，但近幾個月都在抱怨軍中的壓力、對待。連長案發後都未出面，也公開呼籲99旅軍中弟兄們站出來指控軍中惡行，避免同樣不幸事情發生。

鄭母表示，當天地上都是泥濘，她穿拖鞋腳上都是泥土，何況是布鞋，「不會覺得奇怪嗎？」。她說，鄭男輕生當天凌晨，打電話給她，抱怨連長一直無故只針對他，她跟鄭男要連長電話，打算明天打電話跟連長了解，鄭男也說好，並叮嚀她要吃飯、早點睡，放假回去再看她，不料早上就接到噩耗，說著說著鄭母頓時淚崩。

鄭父表示，鄭男每次放假回家都很準時回來也很準時回營區，之前有說過在軍中會累，時常睡眠不到幾小時，半夜還在寫悔過書，回家都會說在軍中睡眠不足。但鄭男有經過中正預校、海軍官校、陸軍官校的這幾年的受訓，他的承受力應該夠。

「累也甘願！」鄭父表示鄭男曾經說過，他想要離開現在的環境，要報蛙人訓練，他寧願接受蛙人訓練的痛苦，也不要待在這個環境。

另外鄭父指出，一條繩子吊幾十公斤的人，樹枝一定會有勒痕，但他們當時想拍樹枝時，卻被營區人員阻止禁止拍攝，讓他們感到匪夷所思。

鄭母表示，他們要到營區途中，營區一直打電話給她，問他們在哪裡，讓他們覺得想要掌握他們行蹤，她就先說在路上交代營區不要動現場、遺體，不然「不會放過你們」，但抵達現場時，兒子已經在救護車上，讓他們非常生氣，軍方還想直接送到殯儀館，而現場也已經被破壞。

復驗時陸戰隊指揮部代表也到場，表示部隊對於同袍離去感到不捨、遺憾，有關家屬疑問，會列入管制，協請檢方依司法調查程序，完成查察。若有涉及不當管教部分，若有明確證據，會依法送辦，絕不寬貸。

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