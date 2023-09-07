維生素C是眾人都很熟知的營養素，其實它不只有增加免疫力的功效。對此，台北中山醫院家醫科主治醫師陳欣湄提到，過去曾收治過一名高階主管患者，由於工作壓力大，造成全身很多文明病，當時她就開立高劑量維生素C、跟鎂進行調理，後來對方表示，相比過去，確實較不易發脾氣、可平和處理工作。醫師指出，維生素C又被稱作「抗壓維生素」，但人體不能自行合成，尤其當身體處在過渡耗損的情況，其補充的劑量更需要拉高。

陳欣湄在臉書粉專「陳欣湄。家醫科女醫師日常」發文表示，有2種營養素與抗壓具有高度關聯，即礦物質鎂及維生素C，並針對後者做進一步介紹。她指出，維生素C又被稱為「抗壓維生素」，其濃度在血液中、腦中、組織中都不太一樣，以腎上腺中的含量最高，可促進腎上腺素合成，進而影響對壓力的反應。

陳欣湄接著說明，有些營養素身體可以自行合成，但維生素C則不能，因此，當處在免疫力較低、壓力大時，其會加速耗損，建議可多吃富含維生素C的水果，像是芭樂、奇異果、草莓等，或是刻意增加一點維生素C補充劑也行。

陳欣湄也提到，一般來說，維生素C的吸收率會隨著補充量上升而下降，若只補充20mg的維生素C，吸收率將高達98％，但隨著補充劑量的提高，例如提高到2000mg，吸收率則會下降。她說，通常建議維生素C攝取量可以落在500mg。

然而，上述常態還要多考慮2種情況，陳欣湄解釋，其一是身體正在經歷過度耗損的情況，像是剛確診過新冠、長過皮蛇、壓力比較大等，其實補充維生素C的劑量需要拉高；另一是過多的維生素C，會因為水溶特質導致身體留不住，因此在臨床上，她若要開立高劑量，會使用脂溶性維生素C，就不太會遇上嚴重流失的問題。