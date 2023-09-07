最受大朋友、小朋友喜愛的紙風車劇團即9月15、16日晚上7點，將來到竹南運動公園演出大型戶外戲劇「哪吒鬧龍宮」，活動採免費自由入場，縣長鍾東錦等人與劇團7日在文化觀光局中正堂為活動宣傳，並歡迎所有大、小朋友一起前來闔家同歡。

紙風車劇團藝術監督李永豐創作的《哪吒鬧龍宮》兒童劇，結合了兒時在鄉村的廟埕廣場觀賞布袋戲的溫暖記憶，和長大後學習現代劇場的經驗，期望當代孩子認識與學習傳統藝術文化中的同理心、勇氣、想像力和智慧的普世價值。

苗縣府文觀局長林彥甫表示，這次活動是縣府為了讓孩子們有難忘的童年記憶，特別邀請台灣品牌團隊「紙風車劇團」，再度將創團30周年的全新大型製作帶到苗栗，結合真人、布袋戲、傳統戲曲武功，運用動畫科技打造全新舞台，期待透過戶外大型演出，創造大人小孩共賞藝術的美好回憶，拉近彼此的距離，藉以追求文化平權的永續發展目標。

苗栗縣長鍾東錦說，能夠邀請到紙風車劇團來到苗栗演出，機會非常難得，特別要感謝陳超明立法委員的大力協助，以及台電公司、中油公司的鼎力相挺，還有在地竹南鎮公所給予非常多的行政協助和幫忙，共同促成這次的演出，透過欣賞戶外大型戲劇演出，不但能夠啟發創意與思考，也能藉此增進家人朋友之間的感情，凝聚居民的向心力，是台灣非常重要的文化風景之一。

紙風車劇團團長任建誠表示，「哪吒」是孩子的守護神，是最常被創意人改編的台灣民間傳說。這個故事在敘說小男孩哪吒如何展現他的同理心、勇氣、想像力和智慧，而成為一位英雄，保護人們免受邪惡力量的侵害，歡迎大小朋友一同來觀賞。