美國南部田納西州的卜萊特動物園（Brights Zoo）早前迎來一隻罕有的無網紋長頸鹿寶寶，動物園自上月22日至周一（4日）期間，於社交平台公開票選牠的名字，最終含有「獨特」之意的「Kipekee」正式成為牠的名字。

這隻1.82公尺高的雌性長頸鹿寶寶誕生於7月31日，其稀有的無網紋特徵讓牠自出生起便成為動物園內的焦點。動物園園長大衛．卜萊特（David Bright）早前表示，日本1972年也曾出現過無網紋長頸鹿，而這隻長頸鹿是繼日本之後，第1隻天生就沒網紋的長頸鹿。

動物園隨後提供了4個史瓦希利語（Kiswahili）的名字選項，供網民挑選投票，最終以「Kipekee」得票率最高，因而正式以此冠名。

動物園負責人表示，長頸鹿通常在母親子宮內發育時已長出網紋，出生時網紋便清晰可見，但強調無斑的Kipekee雖外觀罕見，然而並不會對健康構成負面影響，牠的成長發展與預期一樣健康，目前與另一隻比牠大兩周的雄性長頸鹿一起居住。