後疫情時代，骨科醫療、醫美需求轉強，科妍三大主力產品包括皮下填補劑、防沾黏及關節腔注射劑等，成長力道強勁，台灣市場受惠關節腔注射劑拿到健保給付下出貨加溫，及醫美產品出貨申旺下，成績表現不錯。

在海外方面，科妍積極參加大型醫療器材產品展覽，而在大陸及印尼以自有品牌銷售積極提升市占率。