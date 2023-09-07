後疫情時代，骨科醫療、醫美需求轉強，科妍三大主力產品包括皮下填補劑、防沾黏及關節腔注射劑等，成長力道強勁，台灣市場受惠關節腔注射劑拿到健保給付下出貨加溫，及醫美產品出貨申旺下，成績表現不錯。
在海外方面，科妍積極參加大型醫療器材產品展覽，而在大陸及印尼以自有品牌銷售積極提升市占率。
玻尿酸廠科妍(1786)挾著國內外市場銷售成績出色，8月營收8050萬元，刷新單月歷史新高紀錄，月成長16.8%、年成長107.8%，前8月營收為4.53億元，較年成長37%。
後疫情時代，骨科醫療、醫美需求轉強，科妍三大主力產品包括皮下填補劑、防沾黏及關節腔注射劑等，成長力道強勁，台灣市場受惠關節腔注射劑拿到健保給付下出貨加溫，及醫美產品出貨申旺下，成績表現不錯。
在海外方面，科妍積極參加大型醫療器材產品展覽，而在大陸及印尼以自有品牌銷售積極提升市占率。
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