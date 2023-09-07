侯彥西成落跑新郎，柯叔元氣到揪衣領。（衛視原創提供）

柯叔元、黃薇渟、陳妤主演的中視、衛視中文台《女兒大人加個賴》劇情進入高潮，平均收視達1.73，是戲劇開播以來新高點。而接續的劇情發展更引發網友討論，因為劇中侯彥西和黃薇渟終於要在夢想中的教堂結婚，卻因柯叔元曾經坐過牢，所以親家不希望他出席，婚禮前父女之間的真情對話，觸動人心。

柯叔元對於角色賴能達為女兒無私奉獻和嫁女兒時的感觸完全理解，「是他第一次嫁女兒，心情本來就複雜，卻因為黑道背景，覺得對女兒愧疚又遺憾，更悔恨當初當黑道大哥」，拍攝當下，柯叔元和黃薇渟已有很好的默契，很快就進入情緒，柯叔元甚至演到淚流滿面，「劇中父女有很多起承轉合的情緒轉變，當女兒大碗出嫁的時候，薇渟給了我很多東西和回饋，非常感人。」

柯叔元對待陳妤、黃薇渟，就像自己的小孩一般，「半年多的相處，讓我很驚豔，陳妤很可愛、眼睛很大」，柯叔元覺得她在戲劇雖然已得到很多肯定，但第一次演60集長劇，她仍花很多心力在小碗這個角色上面。提到黃薇渟，柯叔元覺得模特兒出身的她，外型很亮眼，「但後來我發現她心裡其實累積很多東西，只是沒有機會發揮」，言談間可以看出柯叔元對於年輕演員的細膩觀察。

隨著劇情發展，侯彥西飾演的廖博硯因為恐婚而成為落跑新郎，身為大碗爸爸的柯叔元自然不可能讓他好過，「角色的心情一定是很憤怒，比自己被污辱還要憤怒」，有一場戲柯叔元直接揪著侯彥西的衣領，氣到想打他，光是劇照就可感受到強烈的殺氣，「拍攝(動作)有簡單的設計過，那種悲憤的心情，因為有打到旁邊的鐵絲網，所以拳頭有些小傷。」