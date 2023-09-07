為幫國內大學招生及補充產業所需人力，行政院院會今通過教育部「促進國際生來台暨留台實施計畫」，2024至2028年共投入52億元，將設置10個海外基地，同時鼓勵大專校院設置「新型專班」在海外招生，學生可享有2年免學雜費及每月領1萬元生活津貼，預計這5年內增加招收1.8萬個國際生。

教育部技職司長楊玉惠表示，「促進國際生來台暨留台實施計畫」將於「歐美國家」與「新南向國家」設置海外基地，提供華語先修、國際合作交流與新型專班招生的功能。教育部預計2024年成立7個海外基地，以越南、印尼與菲律賓等新南向國家優先設置，至2025年共成立10個海外基地。

同時，教育部鼓勵大專校院開設「新型專班」，包括學士雙聯專班、2年制學士專班、2年制學士後專班及2年制碩、博士班，以STEM（科學、技術、工程、數學）、金融及半導體相關領域為優先，大學將與企業共同赴海外基地甄選當地優秀學生。

楊玉惠說，「新型專班」學生將獲國發基金提供最多2年學雜費全免的「產學獎助金」與企業每月提供1萬元「生活或實習津貼」，但他們畢業後至少留台工作2年，如果沒有，必須退還國發基金之前給的錢，至於企業給的生活津貼是否要還則視雙方契約而定。

在這之前，教育部2022年已開始推動「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫」分成「重點產業系所」與「國際專修部」兩部分，「重點產業系所」是由大學智慧機械、綠能科技等5＋2領域系所招僑外生，中文或英文能力達一定標準才能入學。

至於「國際專修部」則提供「零語言基礎」的僑外生來台就學，國內大學要安排他們第一年上華語課，之後才進入製造業、營造業、農業、長期照顧、電子商務及服務類科等6大領域的科系就讀。

教育部表示，「促進國際生來台暨留台實施計畫」預計5年內增加招收1.8萬個國際生。在本計畫效益擴散下，政府「強化人口及移民政策」2021年至2030年累計招收國際生逾32萬人，其中預計7成、21萬人可留台工作。

對於教育部加大力度招收僑外生，實踐大學前校長陳振貴提醒，大陸在東南亞一些國家招生幾乎都是給全額獎學金，這對台灣是很大的壓力，加上國內大學普遍缺乏全英語授課的課程，成為招收外籍生的阻力，這些都有待改進。