近日中央推出擴大健保費補助政策牛肉，與在野陣營打對台，健保署長石崇良7日出席行政院會後記者會時指出，粗估健保第6類投保對象中，有70萬人屬無職業、依附對象的獨立投保者，預計以所得稅率為門檻，算出最終受惠人數；由於明年總預算案已送行政院審議，外界關注經費從哪來？但石崇良並未正面回答，僅說還要再盤點。

國民黨、民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲相繼提出「65歲以上免繳健保費」，衛福部長薛瑞元與行政院副院長鄭文燦昨開會討論後決定「不跟進」，但針對健保第六類投保對象，意即無工作、低所得、未獲其他補助的65歲以上老人，現行每個月826元健保費改由中央負擔，受惠對象約109萬人，年增約100億元支出，明年上路。

外界認為中央急端「健保牛肉」是跟進侯友宜政策，侯競選辦公室發言人黃子哲則批，僅針對第六類特定長者是為德不卒，只學半套。行政院發言人林子倫指出，全額補補助65歲以上長者，未能增加健保基金、醫療品質，還恐將排擠其他社福預算，不宜貿然躁進，部分報導與實際討論不相符。

林子倫指出，政府觀察到部分第六類投保對象未獲現有社福機制補助，且收入未達一定門檻，在近期經濟情勢動盪情況下，生活可能面臨嚴重壓力，已指示衛福部將此對象作為精進政策基礎，並預算規模跟照顧範圍試算跟評估，在衡酌公平性與財政負擔後報行政院核定。他強調，「所有部會推動政策推動的過程一致，沒有轉折。」

針對擴大健保費補助的財源，薛瑞元昨稱將編列公務預算100億元，但行政院早在8月底將明年總預算案送至立法院，外界關注經費將如何挹注？石崇良僅稱尚待盤點，再循社會福利相關計畫進行資源盤點。

石崇良解釋，當前各部會和地方政府在長者健保費上有不同補助方案，約有半數民眾獲得補助。本次擴大是針對第6類長者，其中包括農民、農眷，此族群的保費是由退輔會編列預算補助，衛福部將針對其他屬於「無職業、依附對象的獨立加保者」，粗估有70萬人，預計以所得稅率為門檻，給予當前「未受補助」且「經濟能力未達一定門檻」者補助。