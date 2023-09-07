針對台灣周邊海空域動態狀況，國防部今(7日)表示，中共近期於浙東外海劃設禁航區，判將舉行年度計畫性實彈射擊操演。不過，有消息研判，解放軍此次軍演類似去年的聯合利劍演習，主要是多管火箭射擊。

國防部說明，目前研判操演範圍對我海空域安全並無影響，國軍運用聯合情監偵措施，對相關情資均能即時掌握、分析比對並妥適應處；而據《自由時報》報導，此軍演除其為年度計畫性海空聯合操演，也可能與火箭軍射擊有關。

另外，國防部指出，將以料敵從寬的原則綿密掌握，適時向社會大眾說明，避免錯假訊息影響認知。