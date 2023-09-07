他說：「不斷改善的企業獲利，是我們認為市場至今能保持上漲的重要原因之一」；Lefkowitz還指出標普500今年以來已經上漲了20%。
Lefkowitz表示，隨著學生貸款支付的恢復和勞動力市場降溫對經濟增長構成的壓力，第四季市場很可能仍將是「區間波動」。瑞銀預計，標普500指數今年底將升至4500點，較周三的收盤價上漲約1%，然後到明年6月將升至4700點。
瑞銀說，整體而言，標普500平均公司獲利預期已經較2022年7月上升了5.6%，除了能源、醫療、材料板塊之外，所有板塊都出現上漲。
瑞銀集團(UBS)美國股市主管David Lefkowitz周三在一份簡報中表示，標普500成分股企業的獲利預期已回升到歷史新高，顯示引發出美國經濟衰退擔憂的企業獲利下降，已經結束了。
他說：「不斷改善的企業獲利，是我們認為市場至今能保持上漲的重要原因之一」；Lefkowitz還指出標普500今年以來已經上漲了20%。
Lefkowitz表示，隨著學生貸款支付的恢復和勞動力市場降溫對經濟增長構成的壓力，第四季市場很可能仍將是「區間波動」。瑞銀預計，標普500指數今年底將升至4500點，較周三的收盤價上漲約1%，然後到明年6月將升至4700點。
瑞銀說，整體而言，標普500平均公司獲利預期已經較2022年7月上升了5.6%，除了能源、醫療、材料板塊之外，所有板塊都出現上漲。
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