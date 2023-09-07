郭明錤表示，華為在2022年向高通採購總計2300萬~2500萬顆手機晶片，在2023年更將採購高達4000萬~4200萬顆，但是因為本次華為成功採用自家新麒麟處理器在Mate 60 Pro上，故預計華為自2024年起新機種將全面採用自家設計的新麒麟處理器，因此，高通自2024年開始不僅失去華為的訂單，還面臨非華為大陸品牌客戶因華為手機市占率提升而出局的風險。

郭明錤進一步表示，高通在2024年對大陸手機品牌智慧型手機晶片的出貨量，將因華為採用新的麒麟處理器而較2023年至少減少5000至6000萬顆，且恐會逐年減少。另外，高通為了維持在大陸市場的市占率，最快可能會在今年第四季開始進行價格戰，從而帶來不利利潤。

華為新款5G智慧機Mate 60 Pro開賣，象徵其成功突破美國晶片站封鎖，由於受到美國禁售令封鎖，華為無法順利自高通或是聯發科(2454)採購5G手機晶片，自製部分也無法在台積電(2330)等進行5奈米等先進製程投片，故業界就傳出，華為本次主要投片中芯國際，以14奈米製程利用DUV設備進行多重曝光，做到7奈米，成功自行產出手機晶片。