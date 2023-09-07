全國電99購物節即日起至9月12日登場，大家電限量56折起、全館家電9折。全國電更針對指定冰箱、洗衣機、電子衣櫥、電動曬衣機提供30天安心免費體驗，不滿意可全額退費。「智能、永續家電」新世代最買單，全國電99購物節舊換新「購」永續，「綠色永續」節能環保的冷暖空調、冰箱，搭配住宅家電汰舊換新節能補助還能享最高5000元補助。「99購物節」買家電再使出「1元放大術」，把精品家電一起帶走。

全國電針對中秋檔期，買冰箱、洗衣機、電視滿額送好禮。而9月底前來全國電買買指定烤肉趣商品參加「中秋烤肉趣贈生鮮食材」發票登錄活動，直接送萬元豪華海陸燒烤組。商品上，揮別傳統烤肉首選烤鮮AI烤肉機器人或選電烤盤、鐵板燒烤肉組或網烤串燒卡式爐，現代烤肉更輕鬆「智」在。

開學季優惠進入倒數，開學季升級電腦與周邊裝備，全國電優惠給力，9月30日前升級裝備20000元送開學獎助金。