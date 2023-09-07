新北市副發言人張劭斌。（資料照）

民進黨總統參選人賴清德萬里老家被質疑是違建，新北市府昨天指出土地確實屬於礦業用地，屬於違建，若能提出在區域計畫前該建築即存在，依法提出申請就能核定為合法房屋。前民進黨立委余宛如質疑新北市府一天內改口是為抹黑賴清德，新北市府副發言人張劭斌則強調，市府對該房屋違建樣態的認定從來沒有改變過，要有心人士不用刻意抹黑行政機關。

余宛如質疑，賴清德的老家並非媒體所稱的中福85號，而是84號，另外房子在民國70年北區土地計畫實施前就已存在，以前是工寮，賴清德也提供空照圖證實，質疑新北市府朝三暮四、抹黑賴清德。

新北市府副發言人張劭斌表示，新北市府對該房屋違建樣態的認定從來沒有改變過，要「有心人士」不用刻意抹黑行政機關，意圖混淆社會大眾視聽。

張劭斌說，新北市府態度十分明確，任何違建，不論是新增或是既存違建，就是違建，一切依法行政，秉公辦理，市府對外的相關說明，均提及媒體關心的建物確認為違建，發佈的新聞稿內容也就媒體關心的各個層面，提供進一步完整說明。

對於賴清德今（7）天稱「該宅在民國70年北部區域計畫實施前即已存在，民國60年就拿到門牌號碼，這個就是存在的證明」，張劭斌表示，合法房屋認定同時必須具備很多要件，不是只有門牌一項，建請賴清德儘速依蘇貞昌時期就已訂定的規定盡快來申請。

新北市府並表示，針對土地使用的部分，經查賴清德舊宅的土地確實屬於礦業用地，依礦業用地的規定，就是不能做住家使用，新北市地政局後續將請礦務局共同前往會勘，也籲請經濟部礦務局儘速釐清，早日向社會大眾釋疑。