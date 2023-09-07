天使面對全美聯勝率最高的金鶯毫無招架之力，再以3比10完敗，繼面對運動家3連戰後，連續2個系列賽慘遭橫掃，天使苦吞6連敗。大谷翔平因右側腹斜肌緊繃持續待在板凳，連續3場比賽缺陣，儘管在前一天比賽透過翻譯水原一平表達願意代打上陣，總教練內文（Phil Nevin）仍認為大谷翔平的狀況還無法負擔比賽強度。

3局上天使內野守備出狀況，開局打者馬泰歐（Jorge Mateo）靠著游擊手瑞吉福（Luis Rengifo）失誤上壘，天使先發投手山多沃（Patrick Sandoval）受到影響，連續投出保送塞成滿壘，海斯（Austin Hays）、希克斯（Aaron Hicks）補刀成功，金鶯取得5比0領先。

下個半局瑞吉福用2分炮道歉，幫助球隊追成3分差，不過金鶯6局上追加2分，雙方差距再次回到5分。天使打者面對金鶯牛棚只敲出1支安打，海斯8局上轟出陽春砲拿下第10分。效力金鶯的藤浪晉太郎8局登板，2出局後遭祖瑞（Brandon Drury）敲出三壘安打，但仍抓下最後一個出局數力保不失。

大谷翔平自2020年9月14日至19日因為低潮移出先發名單後，時隔3年再度缺席至少3場比賽以上，大聯盟全壘打王寶座也遭連3天開轟的歐森（Matt Olson，46轟）搶下。天使9月分勝場數還沒開張，上次拿下勝利已是美國時間8月31日交手費城人。