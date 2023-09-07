日本傑尼斯事務所（Johnny & Associates）是由強尼喜多川一手創立，60多年來培養出許多人氣男團，但卻在近期爆出強尼喜多川在世時長期性侵旗下藝人，如今事務所於台灣時間今（7）日下午1點召開記者會，坦承創辦人強尼喜多川的性侵醜聞，並向大眾道歉。

傑尼斯事務所現任社長藤島茱莉景子，稍早與「少年隊」53歲成員東山紀之一同現身，她在記者會中坦承親舅舅強尼喜多川生前性侵的醜聞，並向大眾道歉「我誠摯向大家道歉，以及向粉絲、相關人士，所有造成傷害的人們，我打從心底向各位致歉」。

此外，她語帶哽咽表示，自己接受專門小組提議辭去社長一職，並宣布由東山紀之擔任新任社長，而為了對受害者負起責任，之後她將以董事身分處理救濟措施，但不會干涉藝人相關業務，最後再度鞠躬道歉；至於東山紀之也對受害者表達歉意，並表示「性侵問題只聽說過傳聞，我本身沒有經歷過，也沒有親眼目睹」，之後也會全力幫助受害人，也希望外界不要對受害人造成二度傷害。

事實上，調查小組在認定喜多川的性侵惡行，長期被身為公司高層的家人們包庇後，作為喜多川姪女的藤島茱莉景子，曾透過影片向大眾道歉，但被問到是否知情舅舅的性侵犯行則回應「不知道」，引來外界撻伐。

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