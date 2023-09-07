總統大選前夕，各政黨狂拋醫療政見，包括65歲以上老人排富免健策、公費打肺炎鍵球菌疫苗、巴氏量表等都受到社會關注。但台大兒科醫師直言，選舉期間都會有新的承諾，可是大家拼命討好「有選票的」，對兒童關注都太少，例如兒童輪狀疫苗到現在都還是自費，兒科未來正在沒落中，兒童需求常常被忽略。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP召集人、台大醫院小兒科醫師李秉穎今天接受媒體專訪，對於近日各政黨總統參選人紛紛拋出醫療政策牛肉不禁感嘆，對於兒童關注太少了。

李秉穎表示，選前答應造橋鋪路、免費政策等等，這是一種選舉自然現象，但是總預算有限下，有的地方變多就會讓其他面向減少。他以疾管署為例，以前流感只要肺炎、腦炎就算重症，但法定傳染病定義修改後，現在必須要是住到ICU加護病房才算，就是為了減少經費支出。

李秉穎更指出，現在少子化，兒童越來越少，兒科未來相對沒落，目前總統參選人政見上，都是討好有選票的族群，但是兒童族群的需求常常被忽略，就算現在有0~6歲國家養，但6歲以下國家養是大家都有的政見，「可是卻很少數會講到兒童，就像為什麼現在小孩輪狀疫苗一直是自費呢？」

李秉穎說，不少疫苗都應該接種，如肺炎鏈球菌疫苗、輪狀疫苗等，但是疫苗基金的錢有限，應該評估優先順序看什麼最符合成本效益應該先做。

李秉穎最後也特別提到，兒科醫師人才一直在流失，有自費醫療的科別就是熱門，但兒科醫師也會照顧很多重症病人，挽救很多生命。他強調，這是整個制度的問題，誰執政都有這些問題，雖然現在健保對兒科有部分加成，但仍不夠現在的損失，兒科的未來是讓人蠻憂心忡忡的，因為很多該做的事沒有做就是不被重視。