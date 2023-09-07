日本「偶像王國」傑尼斯事務所已故創辦人強尼喜多川近日爆出性侵旗下藝人醜聞，今（7日）在台灣時間下午1點召開記者會，喜多川外甥女原社長藤島茱莉景子多次鞠躬向受害者道歉，並宣布由「少年隊」53歲成員東山紀之接任新社長，將終結創辦人喜多川強尼長達60年的「家族掌權」世代，「傑尼斯」三個字則不會改掉，而他也將在今年引退演藝圈，專心經營事務所。

記者會由前任社長藤島茱莉景子、新任社長東山紀之、新任副社長井之原快彥，以及在律師木目田裕的陪同下出席。藤島茱莉景子承認舅舅喜多川強尼的惡行，表示已在本月5日辭職，往後也會繼續以董事身分救濟受害者。東山紀之也對受害者表達歉意，並表示「性侵部分我只聽說過傳聞，沒有親身經歷，也沒有親眼目睹」，之後也會「花費一生對應這個問題」，全力幫助受害人，也希望外界不要過度的議論，造成受害者的二度傷害。「V6」成員井之原快彥同樣被問到之前是否有聽說，他直說「是不能碰觸的話題」，自己在小學六年級進入傑尼斯後，確實也曾跟夥伴們討論過如果遇到了該如何應對，也很後悔當時沒有勇敢站出來。

東山紀之也特別表示，公司內部已經討論過不會改名，雖然傑尼斯這個名字已經等同犯罪，但是藝人們一直以來的自尊心，也得到了粉絲的支持，認為現階段傑尼斯確實需要重整，之後會更加努力消除這種不好的印象。

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