印度總統府日前在一封二十國集團（G20）峰會英文版晚宴邀請函中以「婆羅多總統（又譯巴拉特）」稱呼印度總統莫迪，引發印度將更改國名的猜測。印媒注意到，消息引發熱議後，有巴基斯坦媒體提出將巴基斯坦國名改為「印度」的可能性。

綜合《印度國防研究》（IDRW）、新德里電視台（NDTV）等媒體報導，「婆羅多」一詞源於梵語，深深根植於印度文化與歷史。印度右翼團體長期反對「印度」這一國名，印度人民院前議長馬哈詹也表示，印度的國名毫無疑問應該是「婆羅多」，她認為是英國人引入了「印度」一詞。目前，印度政府尚未就更改國名一事做出正式表態。

印媒援引巴基斯坦媒體的報導稱，如果印度在聯合國層面不再使用「印度」這一國名，巴基斯坦可能會提出使用「印度」這一名稱的主張。巴基斯坦國內的部分民族主義者認為，「印度」這一名稱與涵蓋現代巴基斯坦大部分地區的印度河流域有關。

新德里電視台指出，有關巴基斯坦將改名為「印度」的說法來自一個名為「南亞指數」的社交媒體X帳號。相關消息傳出後在社交媒體上引發熱議，有評論甚至稱，這將引發連鎖反應，如果巴基斯坦改名為「印度」，阿富汗也可能改名為「巴基斯坦」。