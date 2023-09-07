苗栗市公所推動市政建設，積極爭取中央補助款挹注，訂定開源節流方案，加上苗栗市生命紀念園區納骨堂啟用後，市公所年底決算，增加近4千萬元市庫收入，也讓苗栗市公所的2022年開源績效業務考核，獲縣府評鑑為全縣18鄉鎮市公所第1名。

苗栗市公所表示，公所訂定開源節流方案，各項市政建設推動，積極爭取中央補助挹注，像結合中央長照政策，爭取衛生福利部經費補助，興建市內各大社區活動中心，包括即將完工啟用的貓裏山公園風雨球場，也是透過「客庄創生環境營造計畫－禾埕專案計畫」獲客委會補助2千多萬元。

開源部分，則歸功於去年7月開始營運的苗栗市生命紀念園區納骨堂，當年度預估收入為8001萬6000元，但決算後實際收入為1億1964萬8500元，市庫額外增加收入高達3963萬2500元。

市公所財政課指出，公所在市長邱鎮軍的帶領下，賡續推動各項開源節流措施，也感謝中央、縣府的支持及立委徐志榮的協助爭取，讓公所得以在維持財政穩健上，務實推行市政建設，持續向前邁進。2022年度的開源績效業務考核經縣府評鑑為全縣第一名，也有獎勵金62萬6667元。