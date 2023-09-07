BWF世界巡迴賽超級1000系列大陸常州羽球公開賽，台灣一姐戴資穎經過1天輪空日休兵，7日再度提拍上陣，歷時32分鐘以21比11、21比12擊退大陸地主選手張藝曼，小戴拿下雙方交手4連勝，漂亮晉級8強。

第1局初張藝曼尚能和戴資穎小小拉鋸一下，也取得領先過，不過在小戴進入狀況後，多數時候張藝曼只能努力把球打回去，並無法有太多製造小戴威脅的機會，而小戴則是利用她擅長的技巧透過兩次連續得分來擴大分差，僅僅16分鐘就拿下首局。

第2局前段張藝曼兩度追平分數，不過在戴資穎以5比1小高潮稍微拉開分差後，除非小戴發生非迫性失誤，張藝曼還是較難跟上，以又一波連續得分打下8個賽末點優勢的小戴，最後在張藝曼回球過長出界鎖定勝利。

之前在許多地區比賽時，有選手都會準備小禮物送給外國選手，像是之前日本公開賽，山口茜就在無比賽的輪空日親自到球場送精緻便當給戴資穎，這次來到大陸參賽，大陸女單好手陳雨菲也盡地主之誼送伴手禮給小戴、日本山口茜與川上紗惠奈、韓國安洗瑩、西班牙馬琳（Carolina Marin）等女將，展現選手們惺惺相惜的好情誼。