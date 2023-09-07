外貿協會秘書長王熙蒙說明，國際參展者仍需要時間恢復且規畫，貿協部分也祭出虛實混合座談聯繫交流，疫情後不會完全採虛擬模式。王秘書長也提到，會展月收斂出會展核心DNA四大要素為國際、交流、知識、未來，推出多元對應活動，包括邀請「國際」會展來台、媒合國內外業者洽商「交流」、舉辦亞洲會展界年度盛事Asian MICE Forum(AMF)分享會展專業「知識」，以及結合業者赴國外推廣，爭取會展「未來」商機等，可望推升台灣會展國際能見度；其中會展月值得一提，TAIWAN MICE Talk品牌推廣會將在馬來西亞舉行，落實「交流」環節。

走出疫情，國門重啟近一周年之際，台灣會展產業展現出韌性與創意，在各大會展活動中明顯感受到國際買主人潮及錢潮的回流。MEET TAIWAN今年2023年以「MEET TAIWAN Open Arms」重塑台灣會展品牌形象，國際會展市場競爭激烈，MEET TAIWAN持續以創意方式行銷台灣會展，今年首度發表原創的「MEET TAIWAN Open Arms」主題曲，搭配MV畫面，以獨特新意打造國際宣傳亮點。

貿易局表示，台灣擁有堅實的會展軟硬體實力，硬體上如國內唯一5G專網智慧場館高雄展覽館、去年2022年啟用的大台南會展中心周邊文化資源豐富，加上明年2024年即將落成的桃園會展中心，「台灣會展廊帶」正式成形；軟體上亦不斷精進，如貿易局「Expo-tech數位展覽領航計畫」落實會展結合科技，獲得國際展覽業協會「2023年產業夥伴獎」肯定。貿易局「MEET TAIWAN計畫」將持續攜手業者一起站穩國際會展市場，使台灣會展不只在9月會展月盛放，而是持續不斷蓬勃發展，再創商機。