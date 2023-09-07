智邦8月營收74億元，月減少1.5%、年增加15.8%，寫下同期新高，同樣也是歷史第三高；累計前8月營收547.17億元，年增14.8%，也創下歷史同期新高。

AI帶動的高階交換器需求，抵銷傳統資料中心需求下滑，智邦8月單月、累計營收均寫下同期新高，法人看好，智邦第三季營收較第二季微幅成長，第四季維持成長亦可期，預期成長力道延續到明年。此外，智邦亦搭上近期火熱的AI題材，有鑑於AI將加速規格遷移，更大的傳輸帶動交換器從100G升級到400G、甚至800G。

中磊8月營收55.22億元，月增加24.4%、年減少3.7%；累計前8月營收412.86億元，年增加4.2%，為歷史同期新高。

中磊第三季因逢企業客戶進行訂單調整，預計部分訂單推遲至第四季，加上歐洲電信商需求將自第四季開始逐漸回溫，整體來說，中磊下半年營收表現將優於去年同期，且Broadband產品線佔比亦將進一步提升。