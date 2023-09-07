海軍陸戰隊99旅鄭姓中尉5日清晨發現在子儀營區軍舍旁輕生，得年23歲；鄭姓中尉家屬質疑疑點多，昨國防部長邱國正到營區了解，鄭母更哭著向邱國正雙膝下跪拜託，希望邱國正還鄭男一個公道、交代，並釐清真相。海軍司令部參謀長吳立平中將今於國防例行記者會上，表示會邀請家屬見證調查，他也強調，事發現場未被破壞，相關檔案會供家屬參考。

吳立平指出，鄭姓排長平時工作表現正常，各項任務都能完成，目前全案正由檢警單位調查中，軍方會全力配合釐清相關案情，若查有不法的狀況，絕對依法偵辦，絕不寬貸。

面對家屬不接受軍方說法，吳立平說，大家都不希望看到憾事發生，也能體諒家屬承受壓力，會持續接觸與溝通，不管是後續的撫卹或是案情釐清，都會強化這部分的作為，也會按照法律規定，邀請家屬見證調查，以釐清調查過程中出現的疑慮。

媒體追問，家屬有提出疑點，當初樹下都是泥濘，但鄭姓中尉的鞋子卻很乾淨，另外樹高4至5公尺，鄭姓中尉腳下卻也沒有墊腳物？吳立平回應，有關當時處理過程，除了封鎖現場，由檢警勘查結束後，由警方會同相關軍方人員移動遺體，全部過程都有錄影，並未有破壞現場的狀況，相關檔案會提供給家屬參考。

另外，鄭姓中尉生前的連長被指出有言語霸凌，是否會讓連長和家屬見面？吳立平表示，會讓連長及鄭姓中尉生前的同袍、相關人員與家屬接觸，說明鄭姓中尉平時情況。

至於是否會調職調查？吳立平則說，有關相關調職，會按照案情走向依法處理；媒體也詢問，該員所屬部隊心理輔導人員是否不足？他則說，目前按照比例配置人員，人數足夠。

國防部發言人孫立方少將補充，國軍對於所有官兵心理輔導工作相當重視，而且會用非常務實的態度從事相關工作，會透過科學方式分析，對於具有心理層面高風險人員有過濾措施，之後再進行輔導轉介。目的是希望透過這種方式，強化部隊建置責任與內部管理，提升基層幹部對心理輔導的了解；整體也能提升官兵心理素質，也建立和諧愉快的工作環境，讓戰力能充分發揮。

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