美國海軍一艘掃雷艦今天上午泊靠日本沖繩縣石垣港，是時隔14年再有美軍艦艇進入石垣。日本媒體研判美方可能是考量到「台灣有事」，透過此舉牽制中國。
日本共同社、琉球新報報導，此次美軍掃雷艦是繼2009年4月後再次停靠石垣港。因台灣及釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）緊張情勢升溫，有意藉由此舉牽制中國，同時也被視為是美、日擴大利用沖繩等南西群島民用港口方針的一環。
這次泊靠石垣港的掃雷艦，是部署在日本長崎縣佐世保基地的美軍復仇者級掃雷艦（Avenger-class mine countermeasures ship），當地時間今天上午9時左右進港，預計8日下午3時離港。
今天美軍掃雷艦泊靠的碼頭出入口，都設置圍欄禁止非相關人士進出。
石垣市政府指出，這次美軍泊靠目的是「船員休養及物資補給」，約60人會登上石垣島。
沖繩縣政府主張除緊急事態外，美軍應該克制軍艦使用民用港口，8月24日還透過外務省要求美軍不要進港。
外務省回應沖繩縣政府指根據日美行政協定，美軍被允許使用日本民用港口及機場，「確保美軍有效運作非常重要。我們將繼續敦促美方盡量減少對當地居民所造成的影響」。
反對美軍掃雷艦泊靠石垣港的居民今天也在細雨中抗議。其中一名抗議婦人說「看到美軍軍艦靠港，好像正在走向戰爭，在日常生活中無法感到安全」。
美軍2艘掃雷艦2009年以「與市民友好親善」目的進入石垣港，但時任石垣市長大濱長照要求美軍自我克制，島上反對人士也激烈抗議。
日本陸上自衛隊今年3月剛在石垣島開設駐屯地，部署反艦飛彈等單位，未來也可能部署作為「反擊能力」的長程飛彈。
美軍復仇者級掃雷艦原定今年6月中旬泊靠石垣港，但當時受颱風影響而中止。
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