中國外交部今天上午由發言人毛寧宣布，中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中將率團訪問北韓，出席北韓國慶75週年慶祝活動。
根據中國外交部網站消息，毛寧宣布，「應朝鮮勞動黨和政府邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中將率中國黨政代表團於9月8日起出席朝鮮國慶75週年慶祝活動並訪問朝鮮。」
北韓中央通信社（KCNA）在今天稍早時報導劉國中即將訪問北韓的消息。
今年7月，中共中央政治局委員李鴻忠曾率代表團訪問平壤，這是中國代表團自疫情爆發以來首度出訪北韓。
中國外交部今天上午由發言人毛寧宣布，中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中將率團訪問北韓，出席北韓國慶75週年慶祝活動。
根據中國外交部網站消息，毛寧宣布，「應朝鮮勞動黨和政府邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中將率中國黨政代表團於9月8日起出席朝鮮國慶75週年慶祝活動並訪問朝鮮。」
北韓中央通信社（KCNA）在今天稍早時報導劉國中即將訪問北韓的消息。
今年7月，中共中央政治局委員李鴻忠曾率代表團訪問平壤，這是中國代表團自疫情爆發以來首度出訪北韓。
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