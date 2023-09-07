金湖鎮中秋博狀元餅賽事預定於9／16登場，9／9上午8點30分至下午5點開放電話報名。（圖／金湖鎮公所提供）

一年一度的中秋佳節即將到來，2023金門縣中秋博狀元餅各鄉鎮賽事也將陸續登場，金湖鎮預定於9月16日晚間7點30分在金湖鎮新市里籃球場開骰，9月9日上午8點30分至下午5點開放電話報名，總人數限額1000人，活動將席開100桌，分為兩場次舉行，讓地方民眾及遊客皆能親自到金湖鎮一同參與博餅同樂！

金湖鎮公所指出，9月9日上午8點30分至下午5點，開始受理金湖鎮博餅鄉鎮賽電話報名，此次報名總人數為1000人，報名方式一律採電話報名，恕不接受現場報名及網路電話報名及1999專線轉接報名，額滿為止。

金湖鎮公所說明，每通電話限制報名人數為2人，報名資格需為設籍在金湖鎮之民眾、參賽者年齡限制以2016年(含)以前出生者為限。每人限報1場，不得重複報名（聾啞人士，請持相關證明文件，准於現場報名）。報名時請詳述參賽者出生年月日、戶籍地址及聯絡電話等資料。報名電話082-332528（此專線共五線會自動跳線）。

金湖鎮公所提醒，電話報名成功者，請於9月10日至9月14日上午9點至12點、下午1點30分至5點前於該公所1樓服務台領取入場證，領取時請攜帶報名者之身分證正本以備查驗（7歲至14歲報名者，若尚未辦理身分證者，可憑戶籍謄本或戶口名簿正本領取），逾期未領取入場證者，將以棄權論，由公所電話通知候補名單遞補；另完成報名程序者，敬請於9月16日活動當天依參賽證上規定之入場時間，持入場證及有照片之身分證件至現場提供給桌長核對參賽者身分，並完成報到手續，逾時不候。

鎮長陳文顧表示，2023金湖鎮中秋博狀元餅活動，將博出100位桌狀元，這100位將再進行PK賽，最後將選出前十名可另外獲得加碼彩品，歡迎鄉親大家踴躍報名參加。

金湖鎮公所另提醒參賽民眾，賽前將會要求桌長核對參賽者身分證正本，確認是否為本人參賽，若不是本人參賽則即刻取消參賽資格，故請參賽民眾攜帶身分證正本或影本入場，亦可手機出示參賽者本人身分證件正反面照片以供查驗。無法查驗身分證件者，視同棄權，將取消其參賽資格。