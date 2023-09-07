民眾黨總統參選人柯文哲今天上午召開醫療政策記者會，談及代理孕母、安樂死等議題。獨派色彩濃厚的前總統陳水扁醫療小組發言人、代理孕母解禁推動者陳昭姿現身站台，她表示柯文哲親自告訴她，「支持代理孕母」，自己不是忘恩負義、過河拆橋的人，更透露，記者會前陳水扁傳給她一個加油符號。被問起陳昭姿是否「棄賴挺柯」，柯則說，他跟陳昭姿很熟，不用馬上扯到政治。

陳昭姿在記者會分享，自己曾在2004年去找時任衛生署長陳建仁，對方當年9月也幫舉辦全國第一次個代理孕母解禁相關公聽會，結論是有條件通過，並告知她半年內應該有進度，現在陳建仁成為行政院長，權力、職位更高，迄今仍在期盼陳建仁兌現承諾。

陳昭姿點名，以民進黨前立委黃淑英為首，執政前自稱為女權主義者、代表台灣女人，執政後盤據在民進黨婦女部，迄今操縱整個性平會，一群自私、充滿意識形態與被害妄想症的女性，說什麼物化、工具化女性？「我想請問，你幫你先生生小孩，你就不是工具化嗎？為什麼代理孕母幫我生小孩，就是工具化？」

陳昭姿說，請問代理孕母、妻子、媳婦三個角色，誰自主性最高？「我能強迫幫我懷孕嗎？她不是有百分百自主性？」供句話是子虛烏有的指控，她很不服氣，為何捐精、捐卵可以做，代理孕母不行？請問國家有追蹤追精捐卵後果嗎？

陳昭姿指出，收養不是不孕者的專利，健康的人也可以收養，自己曾告訴黃淑英，收養有很多問題要克服，卻竟然被對方回稱：「那是你自己沒有處理好」。

她再點名，台中市副市長、國民黨前立委王育敏也說代孕小孩一定會心裡不平衡，她怒斥「你讀過書嗎？你讀過文獻嗎？全世界的報告都不是這樣子的！」王育敏擔任兒童福利聯盟執行長多年，一直在鼓吹收養、阻止代孕。

陳昭姿會前受訪被問起是否代表獨派支持，她表示，自己本身是否屬於獨派或統派，相信可以透過報章媒體來認識她，但今天要談的主題，包括跟柯文哲有特殊革命情緣，2012年建議成立陳水扁前總統醫療小組，後來邀請擔任召集人也答應，某個程度被當時執政黨追殺，甚至到地檢署，醫療小組算是救扁最成功組織之一，2015年成功保外就醫，基本上陳總統把醫療小組每個成員當成貴人恩人，透過每一次記者會、活動，她跟柯文哲慢慢互相認識，建立革命情誼。

陳昭姿說，柯文哲當市長確實沒談代理孕母法案，幾次醫療小組聚會有邀請柯，有提到這件事情，柯文哲有答應做研究，當時也不確定柯文哲是否參選總統，幾個月前柯文哲親自告訴她，「支持代理孕母」。

陳昭姿表示，她推動代理孕母28年，這是她一生最重要心願之一，柯文哲以總統參選人身分，願意把她的重大心願放在競選政見裡面，「我如何不感激他？我為什麼不支持他？我不是一個忘恩負義或過河拆橋的人」，希望其他黨的參選人同意。

陳昭姿坦言，過去她長期支持的政黨，當初阻擋她的人還發揮影響力，包括長期支持政黨的婦女部等，她最大心願要完成，不是為了自己，自己有資源，若要做可以做，但是太多病友有需求，有上千份名單，如果柯文哲願意完成心願，基於革命情誼，基於柯支持法案，因而現身記者會。

陳昭姿也透露，有把記者會訊息放在民間醫療小組裡面，陳水扁給她一個加油符號，柯文哲與她，對於陳水扁來說，基本當成朋友、貴人、曾經幫助她的人，「我今天如果不站在這，我就是忘恩負義、過河拆橋的人，或是沒有是非價值觀的人。」

柯文哲會後受訪時，對於陳昭姿來現場是「棄賴挺柯」，柯文哲表示，「我想沒什麼關係」，其實他跟陳昭姿很熟，記得2012年阿扁醫療小組就是陳昭姿找他去，因為這樣他才因緣際會變成台北市長，不然他現在還在台大醫院當教授，很多東西不用馬上扯到政治 ，政治真正目的，是解決老百姓每天遇到問題。