台中市大里工業區近日瀰漫出一股偏酸「榴槤味」，氣味遠飄至2公里外的中軟園區，經環保局稽查確認為汙水廠收受處理外縣市事業廢液所致。（環保局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里工業區近日瀰漫出一股偏酸「榴槤味」，環保局人員前往稽查，發現是汙水廠收受處理外縣市事業廢液所致。（環保局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里工業區近日瀰漫出一股偏酸「榴槤味」，氣味遠飄至2公里外的中軟園區，民眾難以忍受紛紛向民代陳情。經環保局5日深夜稽查後，確認是汙水廠收受處理外縣市事業廢液所致，目前汙水廠已同意不再收受處理，環保局將進行異味採樣，若檢測超標將開罰。

大里工業區汙水處理廠周遭近日瀰漫惡臭，鄰近十九甲及2公里外中軟園區民眾都聞到。台中市議員張芬郁7日表示，前天晚上接獲十九甲民眾反映，上班行經汙水廠時惡臭撲鼻，一路騎至中軟園區仍聞得到，今日又接獲民眾再反應，打開家中窗戶又是同樣異味。

張芬郁指出，其實自上月25日起，1999專線就陸續接獲民眾反映，工業十四路和工業二十路、工業十一路附近飄散臭味，有人說像塑膠味、化學味、燃燒廢棄物等，另距離汙水廠約500公尺的伯朗大道，也有民眾反應異味難聞；近期風向較不固定，偏北偏南風都有，工業區汙水廠位在修平科技大學北方，當偏北風時，兩處相距不遠，汙水廠產生的異味也可能對學校產生影響，所幸尚未開學，否則學生一定受不了。

環保局日前派員前往，確有聞到間歇酸性異味，並於5日白天及晚間在工業區地毯式搜索，發現工業十四路與工業二十路口異味最為濃烈，以空拍機確認異味來源疑似為一旁汙水廠後方加藥機房位置。

環保局稽查大隊長羅文龍指出，6日午間再派員入廠稽查向工作人員確認，該廠分別在8月21日、25日、30日和9月4日陸續收受外縣市一家事業廢液處理後，即有明顯偏酸類似榴槤味的刺鼻味道散出，廠方表示，因近日也遭工業區廠商協進會反映異味，已決定在9月4日收受最後一批廢液處理，即停止再收受處理，現場味道可逐漸消散。

環保局指出，最後一批廢液在9月4日進場，大約10天味道可以消除，今會以手持異味檢測儀前往初步檢測。若異味濃度數值高，會進一步做周界異味採樣，若濃度超標即會開罰，此外，也對汙水廠現場人員法令宣導，並已發文給工業區服務中心，要求確實依照相關規定操作及防範。另環保局也不排除其他汙染源，將於近日選擇適當地點放置移動式監測車，釐清附近空氣汙染物情形，並加強巡查與查核工作，以維護區域空氣品質。