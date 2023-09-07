高雄胡姓女子與樓下陳姓鄰居因長年漏水問題有嫌隙，得知陳女在家中私自經營素食便當外送，便瘋狂向警察、環保、都發、工務局等單位檢舉噪音、油煙等問題，陳女不堪其擾罹患憂鬱症、提告求償10萬元。高雄地院認為，胡女不甩各單位回覆「查無不法」還拚命檢舉，已達滋擾程度，判賠1萬元，可上訴。

胡女住在陳女樓上，陳女和胡女雙方因漏水問題，10多年來處得不愉快。陳女原本在武廟路一帶經營素食餐廳，因疫情影響生意一落千丈，收起店鋪後，陳女疑似在家私營素食便當外送，油煙味往上飄，又引發胡女不滿，胡女也多次向市府各局處單位檢舉。

陳女辯稱，自己長期茹素加上老客戶的支持，兒子建議她不妨多煮一些，利用外送平台增加收入，但卻不斷遭到胡女挟怨報復。胡女甚至會故意在半夜發出聲響，例如穿著高跟鞋走路、故意摔臉盆，導致她常常睡到一半驚醒，長期下來導致精神耗弱，必須吃安眠藥，就醫還檢查出憂鬱症，必須定期接受心理治療，最後決定提告。

胡女否認不斷檢陳女，強調陳女在家中烹煮素食，整棟大樓都聞得到油煙味。胡女強調，自己長年有腰椎問題，不可能穿高跟鞋，甚至整年都臥病在床，怎麼可能騷擾陳女？胡女甚至反控陳女也製造噪音騷擾她，還向國稅局檢舉她。

法官調查，胡女向都發局檢舉7次、環保局檢舉16次、工務局檢舉26次、分局1次。都發局回應，查無陳女在住家營業的事實；環保局表示，查訪後並未發現油煙逸散致、汙染的情況；工務局則說，針對陳女在公共走道堆放私人雜物一事，已函請該大樓管委會處理。

法官認為，各局處都已回覆胡女查無違規事由，胡女卻一再檢舉，對陳女造成騷擾，造成其生活上的恐懼及精神上的痛苦，判胡女需賠償陳女1萬元為適當，可上訴。