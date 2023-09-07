羅東鎮公所首推親子場，聯合在地青創品牌打造2場活動，以小旅行搭配植栽或烘焙等手作課程，限額50名。（羅東鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

羅東鎮公所首推親子場，聯合在地青創品牌打造2場活動，以小旅行搭配植栽或烘焙等手作課程，限額50名。（羅東鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣「行旅羅東．小鎮漫遊」秋季行旅一系列活動12日開跑，鎮內8所學校逾千位學生參與，約40場次，在老師導覽下認識生長的羅東故事，傳承在地記憶；羅東鎮公所首推親子場，聯合在地青創品牌打造2場活動，以小旅行搭配植栽或烘焙等手作課程，限額50名，詳情可至羅東鎮觀光發展所臉書查詢。

「羅東囝仔迺羅東」行之有年，廣受各界好評，預計12日起開跑，鎮內公正國小、羅東國小、成功國小、北成國小、竹林國小、羅東國中、國華國中及羅東高商，共8所學校參與為期兩個月的小旅行；由公所文化廊道導覽解說志工隊帶領各校巡禮周邊景點，以在地記憶打造專屬路線，讓街景變成故事，一起認識故鄉。

公所首度推出親子場，聯合四個在地青創品牌打造「日花繪本屋Ｘ一絲意思．美學實驗室」、「海島紀實文化工作室ＸLab748實驗廚房」2場活動，以小旅行搭配植栽或烘焙等手作課程，預計10月21日舉行，分為上午場及下午場，每場限額25名，自19日起採線上報名方式，活動費用每人原價1000元，推廣價僅要200元。