陳亞蘭（左）、劉品言2人表示將為金鐘獎全力以赴。（三立提供）

第58屆金鐘獎將於10月20日舉辦節目類頒獎典禮、10月21日舉辦戲劇類頒獎典禮，備受關注的金鐘獎主持人，今（7日）正式宣布，由陳亞蘭、劉品言擔任節目類頒獎典禮，鍾欣凌獨挑大樑主持戲劇類頒獎典禮。陳亞蘭、劉品言向《中國時報》表示，對於典禮相當期待，屆時將盡最大努力完美呈現。

陳亞蘭透過經紀人表示非常期待金鐘獎，「我會全力做足功課，希望能夠勝任」，劉品言也說：「接下金鐘主持棒其實是一個很大的挑戰，當然各種壓力也都會有，很謝謝身旁還有一個亞蘭姐可以互相幫忙。」

金鐘獎日前在社群上傳數張主持人的不露臉側拍照，引發網友好奇，承辦單位三立今表示，「陳亞蘭、劉品言、鍾欣凌3人一字排開後呈現不同女性的美，一位是很有說服力的很有威嚴、一位是很嫵媚，而鍾欣凌就是讓人自信、自在，感到愉快又亮眼的一個感覺」，希望藉由3位展現女性亮眼又有份量的美麗。先前傳出炎亞綸為金鐘獎主持人之一，因為身陷感情風波遭到撤換，但此說法未經官方證實。