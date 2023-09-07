彰化1名58歲的蔡先生，從去年底喉嚨感覺卡卡，吃不太下食物，直到今年6月受不了到醫院就醫，才發現已經是食道癌末期。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

衛福部彰化醫院肝膽腸胃科醫師王棋新表示，吞嚥困難與體重減輕是最典型的症狀，若民眾發現類似症狀，建議儘速就醫，刻不容緩。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

彰化1名58歲的蔡先生，從去年底喉嚨感覺卡卡，吃不太下食物，直到今年6月受不了到醫院就醫，才發現已經是食道癌末期，衛福部彰化醫院肝膽腸胃科醫師王棋新表示，吞嚥困難與體重減輕是最典型的症狀，若民眾發現類似症狀，建議儘速就醫，刻不容緩。

彰化醫院加護病房主任林文培表示，目前蔡先生仍在加護病房，經過治療體重僅剩40公斤，目前透過器具協助他恢復肌力，同時施打營養針，其因癌細胞引起食道破裂，導致縱隔腔感染及膿胸，這是高死亡率的棘手病症。

院方緊急召集胸腔外科、胸腔內科、腸胃科、急診等多個科別會診搶救，進行插管並清理縱隔腔，還切除食道做胃造廔口，供餵食使用，逐漸脫離險境，接下來要進行氣管及食道的重建，以展開復健。

王棋新指出，蔡先生的食道癌為在喉嚨正下方，有1個約2公分大鱗狀上皮細胞癌，通常是最不好處理的位置，不過亞洲地區的食道癌都是以此類居多，主因是吸菸、飲酒、檳榔或飲食不佳所引起，且蔡先生有30多年的抽菸與喝酒習慣，更是食道癌高危險族群。

王棋新說，食道癌通常會先體重莫名減輕，接著會出現吞嚥困難，另外也可能出現胸痛、壓迫感或灼痛感、胃腸消化不良或胃灼熱、慢性咳嗽或聲音嘶啞、呼吸帶有惡臭味，若有發現類似症狀，最好儘速就醫，以釐清原因。

王棋新強調，對於食道癌最有效的治療，仍是早發現早治療，除了出現異狀時盡速就醫外，要預防食道癌還是要改善生活習慣，包括戒菸、酒及檳榔，另外少食用加工、燒烤食物，避免過燙食物，最重要是多吃水果和蔬菜，預防食道癌的發生。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。