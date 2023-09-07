民眾黨總統參選人柯文哲今召開記者會，表態贊成安樂死及代理孕母，直言自己「看不出有什麼理由禁止」。對此，衛福部長薛瑞元表示，過去衛福部曾就安樂死議題進行討論，但受到醫師團體反對，原因是協助個案死亡與醫師的倫理規範相抵觸。至於代理孕婦合法化，衛福部沒有具體立場，還需再看社會共識。

薛瑞元表示，過去曾經討論過安樂死，但是意見很分歧，大部分的人都不贊成。安樂死需要由醫師執行，醫師團體對此持反對意見，原因是這與醫師的倫理規範相抵觸。至於是否可以讓醫師輔助個案死亡，薛也直言「那個是掩耳盜鈴」，醫師還是得開出處方。目前國民對安樂死的共識還差得遠，是否召開公聽會，還需要再看看。

至於代理孕母合法化，薛瑞元表示，可以繼續討論，衛福部目前沒有既定的立場，要再召集醫界團體、宗教團體等，看看有沒有辦法達成共識，「不一定有候選人提出來，我們就要馬上處理」。