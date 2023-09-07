「hahababy」快閃店將於13日到27日在台茂購物中心登場，圖為示意圖。（台茂購物中心提供／朱世凱台北傳真）

統一時代百貨台北店推新櫃好康，14日前指定櫃會員單筆消費滿599元就送限量的花仙子Vitami機能補給植感沐浴露。（統一時代百貨提供／朱世凱台北傳真）

百貨商場為了迎接即將到來的周年慶檔期，紛紛推出新櫃位吸引更多客群前來血拼，像是天母地區大葉高島屋也改裝迎戰，多間獨家時尚名店陸續登場；統一時代百貨台北店也迎來秋時尚檔期，陸續引進15家新品牌；台茂購物中心則有質感女裝、潮流高爾夫球服飾等品牌進駐，打造更豐富的消費體驗。

大葉高島屋新櫃部分包含1樓的英國頂級護膚品牌OPATRA、2樓流行時尚服飾品牌IRIS、Ysanne、TOP-DO、nop de nod，3樓的法國經典高級時裝品牌MONTAGUT，4樓的精緻陶藝品牌-養茶；餐飲部分則有1樓THE PASTA BAR、B1美食街的宮武讚岐烏龍麵，還有天母人期盼已久的重量級BUFFET旭集進駐5樓，預計9月中旬開幕。

1樓改裝Re-OPEN的有法國GUERLAIN、DOZO Beauty複合美妝、德國運動時裝品牌BOGNER、2樓則是義大利經典服飾BENETTON、3樓的SISLEY則改為男女複合櫃。10月初還有原2樓的義大利時尚女裝MAX ＆Co.移至1樓，B1糕點區則有日本食品選物店-カルディCoffee Farm咖樂迪咖啡農場於10月1日試營運，5日正式開幕。大葉高島屋表示，待各櫃位調整與改裝陸續到位後，加上9月22日起化妝品週慶預購，與中秋送禮、烤肉等節慶商機，和促銷活動的加乘效應，預計9月業績將較上月成長至少20％到30％。

大葉高島屋10月4日前推出《您消費我請客．回饋饗樂百分百》拉霸活動，活動期間APP會員單筆滿2000元即可參加，最大獎祭出不限餐期的「旭集」禮賓餐券，其他A獎至D獎依序為餐廳咖啡廳500元電子券2張、精美好禮、DOZO寶寶限定禮、29週年品牌券等5100項獎品。

台茂今（7日）宣布，百萬人氣網紅蔡阿嘎及二伯自創親子生活品牌「hahababy」快閃店將於13日到27日登場，地點在B2挑空中庭，有大人小孩服飾、生活用品、食品，及應景的中秋禮盒，還有好玩的拍貼機、扭蛋機等，並推出滿額贈：滿500元送購物袋1個；滿3千元升級點點購物袋1個；滿4千元送限定拍貼機拍照1次；滿5千元送扭蛋代幣1枚。17日一日店長活動由網路紅人蔡阿嘎、二伯一同現身會粉絲拍照，其他時間則隨機出沒。

此外，8家新店開幕包括S'AIME東京企劃、Taylormade、Descente、羅技Logitech、詩肯柚木等，16日至26日還有運動特賣會，推出愛迪達2件5折好康。另29日舉行「MoonLight天文賞月趴」，報名禮包括熱門商品不二糕餅蛋黃酥1盒6入、台南老欉柚子2顆，還可以用專業高倍數天文望遠鏡賞月觀星，即日起至24日可透過官網報名。

統一時代百貨台北店從9月起陸續引進15家新品牌，包含全台首家的日系少女裝品牌JEANASIS、強調簡單風格的女性品牌LEPSIM，還有注重日常時尚美學的PIZZA CUT FIVE，及以其手工飾品品牌beau jewelry、時尚都會的飾品JuJury等；餐飲櫃位也迎來位於內湖環山路的熱門咖啡廳「Le Mani 琢手咖啡」，讓您在炎炎夏日中享受浪漫的咖啡時光，及「汆食作伙鍋」，以獨家的特色鳳梨蛤蜊雞湯底著稱，酸甜的口味在入秋品嚐更加清新順口。最後，統一時代百貨台北店針對新櫃特別加碼，14日前單筆消費滿599元即贈限量100瓶的花仙子Vitami機能補給植感沐浴露。