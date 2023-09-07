太魯閣事故車廂在2年後又陸續發現疑似有罹難者遺骨以及相關遺物，行政院副院長鄭文燦昨邀集相關部會檢討，傳出運安會和台鐵局各執一詞，對車廂清理程序認知不同，行政院發言人林子倫7日稱當下是在釐清情況，不必多加臆測；運安會執行長林沛達說，針對不同單位間的橫向溝通，將立即展開程序面檢討，預計1個月內完成。

此外，行政院要求相關單位向家屬致上誠摯歉意，台鐵局長杜微則說，關懷小組已透過Line或電話表達歉意。

據悉，在昨日的檢討會議上，台鐵局認為法院還在審理此案，且運安會後續還要調查，因此保留車廂，但運安會則稱，調查重點在於事故經過，未要求台鐵不能清理車廂，雙方各有立場，讓行政院政務委員羅秉成忍不住發聲，認為從來沒有「封存」兩字，且「保留」的意思並非不用清理，認為台鐵有很大誤解。

對此，林子倫上午在院會後記者會重申，政府對太魯閣事件發生感到相當遺憾跟難過，也明白家屬對真相了解、傷痛彌平的期待，針對事件發生2年後卻再次於車廂內找到遺骸及遺物等情況，行政院也再次向家屬表達誠摯建議，並指示相關部會儘速完成後續檢討跟處置事宜，用最快速度歸還遺物，並清楚說明相關事件處理經過。

不過，針對檢討會議上是否有爭執或誤解，林子倫則避談，僅稱相關會議討論重點皆為釐清情況，確保家屬權益受到妥善保障，也是目前政府的當務之急，部分有心人士就不必多加詮釋與臆測；林沛達說，針對不同單位之間的橫向溝通，會立即展開程序面上的檢討，預計會在1個月內完成。

至於當前處理進度、預計何時處理完畢，杜微說，昨日會後便立即透過關懷小組就此事向家屬致歉，因為雙方過往都有通聯紀錄，本次是以社群軟體Line或是致電方式表達關切跟歉意。

杜威指出，統計9月1日、4日從車廂清理出來的遺留物，目前共168件，都已公告上網，也會主動聯絡家屬協助認領，現有8件認領完畢。談及過往清理車廂的SOP，以及為何此次會出現車廂清理疏漏？杜微則說，未來SOP將再精進，在檢調完成調查、完成交付後，台鐵局會再會同相關單位及家屬進行總清理，結束後再進行車廂保留。