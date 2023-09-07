喜劇貴公子黃豪平與相聲脫口秀雙冠王黃逸豪，2人首次在客家電視現場喜劇《怪客臨門》合體談「戀愛」。2人學會用客語撩妹之外，黃豪平也驚訝客家傳統山歌竟然如此大膽開放，面對喜歡的女生會邀請對方坐大腿，讓他直呼如果是現代社會，應該會被指控性騷擾。

談到男女朋友出去誰該付錢話題，黃逸豪則是大膽提出應該顛覆傳統，兩性平權就從包養男生開始，此話一出讓黃豪平冷汗直流說「我擔心你出去會被打死！」

啦啦隊女神，同時也是樂天女孩副隊長的「菲菲」，第一次喜劇演出就獻給《怪客臨門》、大展搞笑天分。菲菲表示，以前剛好是唸臺灣戲曲學院客家戲學系，因此對表演、客語都不太陌生，這次在短劇飾演一位帶頭作弊的高中生，但因出眾美貌被教官縱容，她笑說穿著制服很像回到高中時期的感覺，也覺得挑戰新工作很有趣。

主持人宋明翰從小接受嚴格曲藝訓練，如今也是愛笑斯坦相聲男團成員之一，這次除了首次擔綱主持，也參與編劇角色，要如何將適合劇場演出的腳本內容，改編成適合電視呈現，還要加入客語元素，對他來說實在是一大考驗。他笑說在經歷幾個月的腦力激盪後，一度覺得腦袋被榨乾，好一陣子都無法寫出新的劇本內容。《怪客臨門》每周日晚間9點30分在客家電視台播出。