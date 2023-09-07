苗栗八甲茶園園主楊敏珠（右四）拿下特等獎，兒子邱俊魁（左四）也拿下頭等一獎。（李京昇攝）

苗栗縣「貓裏紅」優質紅茶評鑑競賽，今年邁入第10年，全縣29位茶農共241點參賽，苗栗八甲茶園園主楊敏珠拿下特等獎、其子邱俊魁也奪得頭等一獎，蔚為地方佳話。楊敏珠7日獲獎表揚，她表示，種出好茶關鍵在於田間管理，少施肥、用心耕耘，都是讓她勝出的原因。

苗栗市南勢八甲茶產業早年享譽盛名，但隨著時代流轉，茶產業慢慢沒落，製茶師傅更因歲月凋零、面臨斷層，苗市農會為振興當地茶葉，2013年在水保局、茶改場、苗縣府與苗市公所等單位挹注下，推動茶園肥培管理跟病蟲害防治，並舉辦優質紅茶評鑑，使茶農技術精進，更打響「貓裏紅」品牌跟知名度，讓八甲茶產業重新復甦，也打開苗栗紅茶知名度。

今年「貓裏紅」紅茶評鑑上個月圓滿落幕，競賽結果，特等獎由前年特等獎得主楊敏珠再次奪下，頭等一為邱俊魁、頭等二曾郁芳，頭等獎韓順雄、謝念霆、楊敏珠、曾郁芳。另金質獎則有謝麟禎、韓順雄、茗揚茶業、謝念霆、邱俊魁與曾郁芳等。

其中，楊敏珠與邱俊魁母子兩人致力於茶葉栽種，母子多年來也是紅茶評鑑常勝軍。楊敏珠表示，她能一舉拿下特等獎非常訝異，因為每位茶農的茶品質都很優秀，勝負只在毫釐之間，她認為自己脫穎而出的原因，在於栽培管理是以草生栽培，不用化肥、除草劑，讓她的茶葉苦澀度少、也更甘甜。

楊敏珠說，台灣西部容易乾旱，其實不利於種茶，噴灌系統必須維持得好，若缺水茶葉就不會發芽、萌芽，她認為「茶園管理是最重要的！」種出來的紅茶才會帶有花果香，這也都是她能勝出的原因。

邱俊魁表示，他與媽媽楊敏珠約種有4公頃的茶園，早期主要栽植綠茶、東方美人與烏龍等茶業，農會10年前推廣「貓裏紅」，他才跟媽媽開始種紅茶，兩人教學相長，茶園的品質也逐年變好。

縣長鍾東錦、農糧署北區分署長林美華、水土保持署台中分署長陳榮俊、苗栗市長邱鎮軍、苗市農會理事長賴桂煖、總幹事謝錦明、縣議員余文忠、許櫻萍、楊明燁、曾美露、孫素娥、許筱菁、張志宇等人7日頒獎給楊敏珠等人，同時推廣苗栗茶產業。

鍾東錦、林美華與陳榮俊等人表示，這次不少青農及茶農二代也突破重圍榮獲多項獎項，讓茶產業能夠永續發展，也希望透過評鑑競賽，讓茶產業能夠承先啟後，並提升技術，也讓茶品品質及價格隨之提高，進而增加茶農收入。