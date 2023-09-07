竹北警分局攔阻詐騙發現一件詭譎事件，26歲林姓女子2年前在網路結識稱在國防部任職的「男朋友」，因放假次數極少，2人只見過一面，林女心花怒放，第1次被騙要花108萬元買名牌包，被員警勸說放棄匯款，第2次同樣要匯108萬元，要借錢給朋友的朋友，員警再度勸阻這是「愛情詐騙」手法，她才醒悟。

警方指林女在網路認識在國防部任職的「男朋友」後，男方引見一名朋友，聲稱能代購2個閃閃發亮的Prada包包，林女不惜信貸，要匯款108萬元至香港指定帳戶。

銀行行員機警通報，員警至現場向林女揭開這幸福愛情和名牌光芒的真相，往往都被一層詐騙的「外衣」所掩蓋，當下林女放棄匯款。

未料，翌日，林女又陷入了詐騙的泥淖，這次理由是「朋友借錢」，她表示朋友的朋友需要借108萬元，因是「非常信任的朋友」，故未詢問借錢理由。

員警到場後，透過通訊軟體詢問該名友人，稱為購買裝潢地才借錢，林女則說她其實不會直接將錢交給朋友，而是將錢交給另一個人。

員警向她解釋這是一種常見的假冒朋友借款詐騙，類似於電影中的「雙重代理」，林女才終於醒悟，她已成為詐騙集團的「獵物」，成功阻詐。

警方不僅成功攔截了詐騙的陷阱，還向女子傳遞了反詐騙的理念。

竹北警分局長林明峰指出，國內詐騙手法日益創新，民眾謹慎小心是應對詐騙的最佳方式，對於網絡上的誘惑和與陌生人的互動，應保持冷靜和警惕，緊緊守護自己的金錢，避免成為詐騙分子的下一個目標。