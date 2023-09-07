國道1號南向68公里楊梅路段，今日中午約12時48分發生轎車衝撞工程緩撞車事故，31歲曾姓轎車駕駛送醫治療，轎車的車頭全毀，車殼碎片掉滿地，事故一度占用現場內側與中線車道，回堵約4公里，目前現場已恢復通車，詳細事故原因仍待警方釐清。

國道警方指出，高公局委外施工廠商緩撞車今於國道1號南向68公里楊梅路段，協助前方移動性清掃作業工程後方警戒，曾男駕駛轎車疑似未注意車前狀況，撞擊緩撞車肇事，所幸緩撞設施減緩撞擊力道，曾男保住性命。

事故發生後，現場占用內線及中線車道，後方回堵約4公里。救護人員到場發現，曾男頸椎胸椎疼痛，肢體多處擦傷，送醫治療後已無大礙。事故現場也於下午1時49分排除恢復通車，2車駕駛酒測值均為零，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警方呼籲，開車務必注意前方動態並保持安全距離，行車若有開啟駕駛輔助系統時，駕駛人仍應隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，切勿過度信賴駕駛輔助系統，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，維護行車安全。