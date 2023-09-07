基隆祥豐營區彈藥庫7月發生意外，國民黨基隆市議員呂美玲受訪時，與民眾爭執時引發「討打」風波，呂美玲隨後宣布退黨，網紅「四叉貓」劉宇爆料民眾黨已經印製呂美玲競選背心。民眾黨主席柯文哲今表示，好幾個月前，基隆市黨部的確有去接觸好幾個議員，當時為了表達善意，連背心都開始印，但是到現在為止，「她也不是正式加入民眾黨」。

柯文哲今天在醫療政策記者會後受訪解釋，事實真相是這樣，好幾個月前，基隆市黨部的確有去接觸好幾個議員，當然民眾黨剛成立，也希望爭取更多議員，說服對方轉成民眾黨。

柯文哲表示，當時為了表達善意，連背心都開始印，後來呂美玲「出了一點事情」，此案就停在那，「到現在為止，她也不是正式加入民眾黨，不過那東西是真的一開始就做了。」

民眾黨發言人楊寶楨昨說，照片中的背心是柯文哲後援會組織「選哲之友會」的工作背心，呂美玲因認同柯文哲理念，所以來幫忙。關於是否為黨員，民眾黨不會主動透露，因考量個人政黨傾向公開與否的意願問題。