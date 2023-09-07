新竹縣婦幼館增建二樓工程上梁，預定該工程在明年底完工。（羅浚濱攝）

新竹縣婦幼館啟用已15年，縣府為擴大服務量能，3月投入3.1億元辦理婦增建2樓工程，主體鋼構物完成，7日由縣長楊文科等人熱鬧進行上樑典禮，預定明年底完工後，增置發展遲緩兒童早期療育通報轉介暨個案管理中心、早療日間托育機構等，讓新竹縣社會福利邁入新的里程碑。

楊文科表示，早療工作十分重要，許多議員建言擴增早療服務的空間與資源，因此在婦幼館增建工程時，規畫新增發展遲緩兒童早期療育通報轉介暨個案管理中心，及早療日間托育機構，期望未來透過專業師資和醫療資源，能夠幫助更多孩子。

楊文科並說，新竹縣人口結構與其他縣市不同，0到14歲占比為15.66％、65歲以上則是13.59％，因此要老中青幼通通照顧，也個別關注兒童與婦女，婦幼館增建二樓工程增建總面積約1500坪，期望興建完工後，讓新竹縣社會福利邁向新的里程碑。

社會處長陳欣怡表示，縣府辦理婦幼館增建二樓工程，向衛福利部爭取「少子化友善育兒空間建設計畫」，獲補助5500萬元，縣府自籌約2.6億元，3月15日開工後都很順利如期如質進行。

婦幼館增建工程一樓規畫設置發展遲緩兒童早期療育通報轉介暨個案管理中心、早療日間托育機構、公共托育家園、社會福利辦公室，二樓則有婦女福利服務中心、托育資源中心、新住民家庭服務中心及多功能教室等，期為更多家庭提供福利服務及支持。

楊文科與議員們祭拜，祈求工程順利，早日完工，楊文科在樑上簽名，並上螺絲釘，施工單位燃放鞭炮上梁，預計婦幼館增建二樓工程在明年底完工，2025年開幕，完成縣民大朋友與小朋友的期待。