攤開數據來看，00929近2日的漲幅約2%，26萬張的單日成交量，連兩日橫掃市場，成交量排行台股第一名，也是全ETF市場最大量，遠遠高於84,619張的群益台灣精選高息(00919)，而過往的國民ETF國泰永續高股息(00878)只有52,942張，00929明顯輾壓各大高股息ETF，顯示市場人氣暢旺程度。

資料來源：臺灣證券交易所 2023/9/6

觀察加權指數今日下跌0.32%、電子指數持平，而00929漲幅異常驚人，細看其持股可發現近兩日該ETF績效主要是由PCB族群、IC設計、IC封測、IC通路、網通類股等所帶動。復華台灣科技優息(00929)經理人-許忠成表示，其中PCB族群仍舊受惠於AI概念，如健鼎、臻鼎、華通等在輝達公佈第二季財報後持續有好的表現，而IC相關產業則受惠於第四季消費電子旺季來臨，且本週還有一年一度的國際半導體展登場，相關產業股價加溫。此外，ETF持股中還有網通類股，主要受惠於美國推廣的寬頻基建等財政方案。整體來說，由於該ETF 100%投資於台灣電子科技類股，等於是橫跨各個科技主題，同時又搭上台灣首檔月月配高股息ETF的風潮，投資人除了月月有息領外，還能夠一手掌握台灣最優秀的科技類股，自然成為今年最熱門及強勢的ETF。

00929今日除了爆出史上最大量，同時規模也突破500億元大關，規模已暴增至530億元，受益人數超過24萬人，成長速度雙雙改寫ETF市場新紀錄，上市後不到三個月時間，收益人數及規模即可突破20萬人及500億元大關。相較於元大高股息(0056)及國泰永續高股息(00878)掛牌後，分別花了超過12年及1年時間，才達到20萬受益人、規模500億元的里程碑，00929顯然十分神速。

資料來源：CMoney，資料日期：2023/09/05

分析00929竄紅原因，主要是績效佳且抗跌，加上「月領息、8%高殖利率、連兩次秒填息」等三大優勢， 讓許多存股族嚐到息利雙享的甜頭。舉例來說，8月市場回檔修正之際，台股大盤跌幅超過3%，00929含息報酬率仍能逆勢上漲1.82%，表現優異，奪下8月台股原型ETF績效冠軍，破除了100%科技類股波動比較高之刻板印象。

也因此，00929買氣一路暢旺，人氣爆棚，成為八大官股行庫連6周買超張數冠軍，更是連8周霸榜全ETF市場受益人數增長周冠軍。CMoney數據也顯示(統計至9/1)，00929八月淨申購233億元，居全ETF市場冠軍，近5日成交均量亦超過8.3萬張，也是全ETF市場榜首。

資料來源：CMoney，資料日期：2023/09/01

由於00929將於9/19進行第三次除息，預估買氣將持續熱絡，投資人若想參與此次配息，最晚須於9/18前持有或買進。無論是小資族、退休族或存股族，若想用比較輕鬆的方式累積資產，「定期定額存股」會是個可長可久的聰明策略，還能夠在價息兼顧的情況下，讓月領息的資產持續傳承！想要定期定額存00929者，則可至中信證、富邦證、國泰證、元富證、玉山證、兆豐證、統一證、凱基證、群益證、華南永昌證等十家券商申辦。

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