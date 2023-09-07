為落實交通部刻正積極推動「交通安全月」之政策，桃園市警察局桃園分局參與轄內各學校舉辦活動，並利用學校結合救國團活動機會，進行交通安全及識詐的犯罪預防宣導。

為加強民眾從小培養正確防詐及交通安全觀念，桃園分局中路派出所所長吳政哲帶領同仁進入轄內中興國中，對學生們進行防制詐騙及交通安全宣導，以分析反詐的各類型態及時下最夯的「車不讓人及行人違規」態樣為主題，向學生們宣講正確的防詐及交通安全觀念，灌輸學生正確知識，提醒民眾網路多陷阱，投資應小心。

遵守交通規則是提升用路安全的關鍵，桃園分局除了把握各項活動場合宣導外，為了防制交通事故，也將規畫強力執法作為，自9月1日至30日交通安全月期間，將對「路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開、人行道違規停車及違規臨時停車、取締道路障礙及行人違規」等項目加強取締告發，讓桃園交通環境更友善與安全。

學生們對於吳所長宣講的防詐、交通重點議題與交通安全觀念有更進一步認識，並於會後由中興國中學務主任顏杏潔及老師、同學們與員警們合影留念。桃園分局表示：交通安全月主題：「人本交通 停讓文化」；口號：「車輛慢看停 行人安全行」，良好交通秩序，有賴大家共同來努力。詐騙手法層出不窮，請青年學子務必提高防詐的警覺性，留意多樣化的詐騙手段，若遇有可疑時請撥打110、165專線電話，保護自己、遠離危害。