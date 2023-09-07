為推廣在地賞鳥活動，桃園市野鳥學會9日將舉行「2023桃園濱海觀鳥大賽」，一般組第一名祭出價值萬元的望遠鏡，吸引超過50人報名參賽。學會表示，8月後許多候鳥從北方過境桃園相當精彩，盼大家多關注桃園候鳥豐富生態，預計於16日唐白鷺季活動頒獎。

桃園濱海觀鳥大賽9日上午將於大園內海國小舉行誓師大會，介紹桃園沿海曾出沒鳥類與許厝港溼地鳥類，中午至下午在桃園市境內台15線道路以西的海岸線辦理觀鳥大賽，分一般組與親子組，每組2至4人，成績一般組取前三名，親子組取一名與最佳精神獎一名，獎品包括價值1.5萬元的知名品牌望遠鏡、台灣野鳥手繪圖鑑、野鳥完全圖鑑等。

桃園市野鳥學會總幹事范卓昭表示，比賽當天主要以eBird APP操作，另外提供紙本記錄單給不會eBird的隊伍，手動記錄並拍照後上傳指定LINE群組，賽事成績預計12日公布於學會網站，並於16日的「唐白鷺季」活動中頒獎。

2023唐白鷺季16日下午在許厝港溼地觀景台前舉行，規畫闖關活動與現場水鳥導覽，包括認識桃園海岸常見鳥類、介紹唐白鷺與其他常見鷺科鳥類、平衡鳥DIY、介紹桃園15條賞鳥路線、遇到傷鳥的處理方法等。

范卓昭表示，桃園濱海觀鳥大賽為在地賞鳥盛事，有23組、共58人報名參賽，觀察路線各組可在範圍內自行規畫。時序即將進入秋季，各式各樣的候鳥8月開始紛紛從北方下來過境桃園，豐富生態非常精彩，希望透過辦理賽事，讓大眾能多多關注桃園海邊的候鳥生態，推廣賞鳥活動。