2023年慕尼黑國際汽車展日前開幕，中國電動汽車製造商高調登場，在德國汽車製造商的地盤上大秀肌肉。德媒引述分析說，這次車展之後，市場將會改天換地。

德國之聲中文網近日報導，2023年慕尼黑國際汽車展（IAA）的企業參展數超過了去年，來自38個國家的750家公司展示其最新汽車產品。

報導說，過去一年，歐盟的汽車銷量穩步上升，但由於通膨和利率上升抑制了消費者對新車的購買欲望，歐盟的汽車銷量仍比COVID-19疫情前低約20%。與此同時，歐洲汽車巨頭面臨來自中國汽車製造商日益激烈的競爭，中國同行正以低得多的價格兜售自家汽車。

德國福斯（VW）過去曾以其各類車型占據整個IAA展廳，但今年的展廳面積僅約1500平方公尺。

行業分析師一致認為，福斯的中國競爭對手比亞迪（BYD）的展覽空間雖然並沒有大多少，但這家中國公司及其合作夥伴展示的汽車更好。在中國國內市場，比亞迪去年的銷量超過福斯，從德國公司手中奪走市場領導者的桂冠。

比亞迪打破了德國的霸主地位，尤其是在電池電動汽車（又稱純電動汽車，BEV）方面，在政府的大量補貼下，緩慢而穩定地贏得了中國客戶，提高了其市占率。

報導表示，如今比亞迪和其他中國汽車製造商希望在歐洲續演成功。在歐洲，傳統汽車製造商在內燃機時代叱咤風雲，但在爭奪電動汽車主導地位的競爭中卻大大落後，首先是美國電動汽車先驅特斯拉率先闖入歐洲市場，現在中國人又在猛拍大門。

這次車展上，比亞迪透過展示6款即將在歐洲首發的新車型，炫耀其全新的市場力量，其中包括Dolphin緊湊型汽車，入門價低於3萬歐元，這是其他電動汽車製造商幾乎無法匹敵的價格。

比亞迪去年銷售了180萬輛電動汽車，不僅在中國，而且在全球範圍內都將特斯拉拉下馬來。

據比亞迪歐洲汽車銷售事業部，比亞迪計劃今年銷售250萬輛電動汽車，歐洲將成為主要市場。該公司已在歐洲大陸的15個國家開展業務，其中包括德國的17個展廳。

與德國汽車製造商相比，比亞迪擁有技術優勢，因為它正以更低價格製造不含鈷、鎳的更高效電池。福斯汽車不得不依靠眾多合作企業來採購電池。在最先進的汽車軟體方面，德國人也落後了。

在本屆車展上，共有41%的參展商總部位於中國。與亞洲的猛烈進攻相反，其他歐洲汽車製造商的參與乏善可陳。

報導引述德國汽車專家布拉澤爾（Stefan Bratzel）說，未來幾年中國將對歐洲汽車市場產生重大影響。