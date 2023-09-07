NBA球星小波特（右）致贈親筆簽名籃球給基隆市長謝國樑（左）。（徐佑昇攝）

NBA總冠軍隊球星「小波特」登台，赴基隆與學生切磋球技。

為發展基隆市籃球運動並鼓勵學生勇敢追夢，基隆市教育處特別邀請NBA丹佛金塊隊今年賽季的冠軍成員小波特（Michael Porter Jr.）蒞臨基隆。7日小波特上午蒞臨在安樂高中舉行的「基隆明日之星國際籃球訓練營」，親自指導基隆市國高中籃球隊學生，同學熱情上前擊掌歡呼，基隆市長謝國樑與小波特進行交流並聆聽經驗分享，期待透過球技指導，精進基隆學子的球技及經驗。

謝國樑指出，小波特曾受過傷仍努力不懈、謙卑奮鬥的精神令人感動，並在今年讓所屬丹佛金塊隊拿下NBA總冠軍，期許他的首次亞洲行，能為基隆孩童在籃球球技上的學習與訓練提供寶貴的經驗分享，讓基隆運動教育與賽事，逐步邁向國際化，也使基隆的教育變得更好。

小波特也透過翻譯與同學們分享，每個人在球場上定位不同，但最終目標都是讓球隊獲得勝利。籃球重視團隊運作，讓每個人思考對團隊做出貢獻。人的生命會有高低起伏，受傷時期的經驗，透過努力的學習及克服，將讓人生蛻變成為更強大的人。

NBA球星小波特（右一）分享球員奮鬥的心路歷程，並勉勵同學練球同時也要兼顧學業。（徐佑昇攝）

安樂高中同學發言詢問小波特訓練與比賽時的心得。（徐佑昇攝）

除了談如何克服低潮階段及分享運動生涯的經驗外，小波特也指導基隆球員如何精進球技，並親自示範投球及灌籃技巧，透過實際行動為學生們上了一堂寶貴的課程。

基隆市政府教育處邀請NBA丹佛金塊隊今年賽季的冠軍成員小波特（Michael Porter Jr.）蒞臨安樂高中舉行的「基隆明日之星國際籃球訓練營」，並親自指導基隆市國高中籃球隊學生，進行技術上的訓練及交流。圖為基隆市長謝國樑（前排中）與小波特（後排中）及同學合影。（徐佑昇攝）

教育處提到，小波特本人對於基隆的行程非常期待，除了品嚐基隆在地美食外，將前往和平島欣賞特殊地質景觀。此次透過運動國際交流，除了提供專業指導，讓學生球技更上一層樓外，也會激發學生對籃球的熱情，將使基隆籃球運動更為茁壯。

教育處補充，市府重視基隆學校體育發展，並努力辦理學校體育活動，並持續在現行與未來推動12項大型場館之修建，優化場地設備積極形成運動友善之環境，並鼓勵各項賽事予以補助，推動各項全國賽事乃至於國際賽事在地舉辦。期盼藉由這次國際交流，讓基隆學體育的孩子能開拓眼界，不只以職業選手為榜樣學習，也希望能種下規畫自我體育生涯的種子。