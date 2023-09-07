該詐騙集團洗錢水房就藏身仁武區一處鐵皮屋中。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

有詐欺集團鼓吹被害人加入虛假投資公司群組，並下載安裝假APP匯款，初步清查有47名被害人受騙，從前年底起，洗錢金額超過2億6000萬餘元。該集團還收購人頭帳戶，為避免遭阻礙或黑吃黑，還派成員將人拘禁在日租套房嚴加看管，若不從者，甚至會施以辣椒水、電擊棒及棍棒毆打等方式傷害恐嚇，直到帳戶遭警示後才放行，作風凶狠。

刑事警察局南部打擊犯罪中心接獲情資，有詐欺集團在FB刊登借貸廣告，以LINE加好友等方式，讓投資人加入「承恩投顧」、「吾古豐登投資」等虛假投資公司群組，再以投資虛擬貨幣，吸引投資人下載安裝假冒知名券商APP，一步步詐騙投資人匯款。

該詐欺水房集團分工層次明確，還會收購人頭帳戶來進行洗錢犯罪，層層轉匯後再派出車手提款上繳；為避免人頭帳戶阻礙匯款，或是怕被黑吃黑，指派旗下成員將被害人拘禁，在日租套房嚴加看管，遇有不從者，甚至會施以辣椒水、電擊棒或是球棒毆打等方式傷害恐嚇，直到帳戶遭警示後才放行。

去年9月警方先破獲設在高雄市仁武區一處鐵皮屋的洗錢水房，經擴大追查，發動數波拘提搜索行動，一共逮5名水房成員、車手頭及車手15人，還有拘禁被害人成員7人，並於今年5月查獲24歲盧姓主嫌，共查扣賓士、BMW自小客車、手錶、戒指、點鈔機、教戰記事本、銀行存摺、人頭帳戶資料及租用人頭帳戶合約書、黑莓卡、監視器主機、筆記型電腦、手機、毒品及多把刀械及棍棒等贓證物。

初步清查有47名被害人受騙，統計自去年底起，該集團洗錢金額逾新台幣2億6000萬餘元，全案將28人依刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送橋頭地檢署偵辦。