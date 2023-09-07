34歲韓國女星金赫拉以《黑暗榮耀》毒癮千金畫家「李蓑羅」打開知名度，她昨被韓媒《Dispatch》爆料，國中時是學校太妹幫成員，涉嫌勒索、竊盜等，對此金赫拉認了加入霸凌團體，但否認動手揍人，並在IG發文認錯，未料，經紀公司「GRAM娛樂」放話要對臆測報導、惡意留言提告，《Dispatch》則曝光金赫拉的手寫道歉信回擊。

韓媒《Dispatch》5月接獲爆料，指金赫拉國中時加入太妹組織「Big尚志」，《Dispatch》花1個月調查、訪談校友，並向金赫拉求證，得知勒索、語言暴力等內幕，但因為金赫拉苦苦哀求，報導才壓了3個月，直到她主演的韓劇《驅魔麵館2》下檔才報導。

對此，金赫拉坦言曾是該團體一員，但不是不良團體，否認參與霸凌、勒索等，僅表示她當時是「旁觀者」，強調自己沒有參與辱罵、暴行，金赫拉自省，對於自己袖手旁觀的行為感到後悔。她昨也在IG發文道歉：「再次向那些支持我、信任我的人道歉，此時此刻，真誠地向那些被我傷害過的人道歉」。

經紀公司「GRAM娛樂」發聲明，只認金赫拉加入過「Big尚志」，其他都不是事實，切割校園霸凌，還放話要對臆測報導、惡意留言提告，《Dispatch》則曝光金赫拉5月受訪時的手寫道歉信回擊，她在信中懺悔：「我在那裡犯了很多錯，她們所謂的團體或是我的存在帶給別人威脅或恐懼，我是透過這件事才明白、認知到，讓我反省」，並表示是從國三下學期開始從良，表示她為了當成熟的大人和精進演技，這段時間都很努力生活，最後還請記者再給她一次機會。

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